كاظم الساهر يؤكد الحفل لم يحضره من الفنانين سوى أسماء لمنور ويونس الرباطي

انتشر بسرعة البرق، صور وفيديوهات من حفل زفاف عمر ابن الفنان كاظم الساهر الذي أقيم في المغرب، والذي غلبه الأجواء العائلية المبهجة خاصة عندما غنى القيصر لابنه.

صور زفاف ابن كاظم الساهر تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل، والتي كشفت أجواء الحفل العائلي الذي لم يحضره من الفنانين سوى الفنانة أسماء المنور والفنان الشعبي يونس الرباطي الذي نشر عدة صور بدوره على حسابه.

كاظم الساهر بدا عليه السعادة الكبيرة بزواج ابنه الأصغر، فحرص على غناء عدة أغانِ له، ليشعل الأجواء تحديداً مع غناء أغنيتيه الشهيرتين "هل عندك شك" و"قولي أحبك"، التي شارك في غنائهما العريس وشقيقه الأكبر وسام وسط تصفيق وتحية حارة من الحضور. كما حرص المدعوون على التقاط الصور التذكارية مع كاظم الساهر، وهذا ما ظهر جلياً في صور حفل زفاف ابنه وهو بصحبة عدد من الحضور.

بخلاف غناء كاظم الساهر الذي أشعل الحفل، استطاعت العروس المغربية أن تخطف الأنظار بزيها التقليدي في حفل زفافها، الذي جاء مطرزاً بالكامل مع اكتمال إطلالتها بتاج واعتمادها تسريحة شعر "شنيوه" بسيطة.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أنه تم التنويه على المدعوين بعدم التصوير في حفل زفاف ابن كاظم الساهر، حتى تظل الأجواء بها خصوصية إلا أن الأمر صعب السيطرة عليه ليتم تداول مقاطع عدة وصور من أجواء الحفل المبهج.

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