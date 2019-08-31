حفل زفاف يتميز بالفخامة لابن كاظم الساهر والقيصر يخطف الأنظار من العريس

احتفل الفنان كاظم الساهر بحفل زفاف ابنه عمر الساهر على شابة مغربية وذلك في العاصمة المغربية الرباط وسط حضور فني وعائلي كبير، كما تميزت أجواء الحفل بالفخامة.ظهر الفنان كاظم الساهر في بعض الصور التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء حفل زفاف نجله عمر الساهر اليوم، وحرص المتواجدون على التقاط الصور مع الفنان كاظم الساهر الذي كان في مقدمة مستقبلي الضيوف وكانت علامات الفرح تسيطر على ملامح وجهه أثناء الحفل الذي يبدو أنه اقتصر على عائلة العروسين، وبعض الفنانين المتواجدين بالمغرب مثل المطرب الشعبي المغربي ونس الرباطي الذي نشر عدة صور من الحفل.

وتم تداول الفيديوهات التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لحفل حنة عمر الساهر والذي أقيم في المغرب ليلة الخميس، وظهر عمر في فيديوهات الحفل متفاعلا بقوة مع المراسم المغربية وراقصا مع الحاضرين الذين ظهروا في الفيديو وهم ينشدون بعض الأغاني التراثية المغربية الخاصة بالأعراس.

كاظم الساهر ظهر أيضا في فيديو للحنة التي أقيمت الخميس وسط الحاضرين وهو يلتقط معهم الصور.

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الفنان كاظم الساهر وصل إلى المغرب بعدما أنهى كافة الارتباطات الفنية التي كان مشغولا بها خلال الشهور الماضية، حيث أحيا الساهر منذ أيام حفلا ضمن فعاليات "ستارز أون بورد" في إسبانيا، ومن ناحية أخرى اعتذر كاظم الساهر عن استمراره في برنامج "ذا فويس كيدز" حيث يرى الساهر أن البرنامج يحتاج منه تفرغا كاملا وهو لم يعد مستعدا لذلك، فضلا عن المجهود الكبير الذي يتطلبه البرنامج.

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يذكر أن كاظم الساهر قد أحيا خلال شهر أغسطس/آب الجاري مجموعة من الحفلات الناجحة في لبنان، وعمان، والسعودية، والأردن، وينوى الساهر أن يبتعد قليلا عن الظهور في الحفلات الفنية خلال الفترة القادمة.

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