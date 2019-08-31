سميرة سعيد تستعرض لياقتها في "الجيم"

فاجأت الفنانة سمير سعيد جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنشر فيديو جديد لها من داخل "الجيم" لتكشف عن مدى اللياقة التي تتمتع بها رغم اعترافها منذ أيام أن عمرها تجاوز الستين.

رغم تجاوزها الستين.. سميرة سعيد تستعرض رشاقتها في "الجيم"

نشرت الفنانة سميرة سعيد فيديو عبر حسابها على "انستجرام" ظهرت فيه وهي تمارس بعض التمارين الرياضية داخل "الجيم"، تدريبات سميرة سعيد تعد مفاجأة لجمهورها تحديدا بعدما كشفت الفنانة في أحد البرامج أن عمرها تجاوز الستين وأنها ليس لديها أزمة في الإعلان عن سنها الحقيقي، وكتبت سميرة سعيد على الفيديو رسالة وجهتها إلى المتابعين لها قالت فيها:"اعتن بجسمك .. إنه المكان الوحيد الذي تعيش فيه"، وأشاد قطاع كبير من الجمهور بمدى الرشاقة التي ظهرت عليها الفنانة وحفاظها على لياقتها رغم عمرها.

أقرأ أيضًا:

سميرة سعيد تكسب احترام جمهورها بعد لقائها في برنامج "الحكم"

سميرة سعيد تستعد لإطلاق ألبومها الجديد

الفنانة سميرة سعيد تستعد لطرح ألبومها الجديد خلال الشهر القادم، وكذلك من المقرر أن تطرح أغنية جديدة بعنوان "انسان آلي"، خلال الأيام القادمة، وروجت سميرة سعيد لألبومها الجديد والذي يأتي بعد غياب 4 سنوات بنشر جلسة تصوير لها ظهرت فيها بإطلالة تعود لفترة الخمسينات، حيث يذكر أن الفنانة سميرة سعيد قد انضمت إلى لجنة تحكيم برنامج " ذا فويس" مع كل من الفنانة أحلام وراغب علامة ومحمد حماقي، والذي من المقرر عرضه على شبكة "MBC"

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

أحلام تُغضِب سميرة سعيدة وحماقي وراغب في أولى حلقات "ذا فويس"

سميرة سعيد تنضم للجنة تحكيم "ذا فويس" للمرة الأولى