صفاء سلطان تعرب عن ندمها لزواجها سرًا

أشعلت الفنانة السورية صفاء سلطان أجواء حلقة أكلناها يوم أمس الخميس والذي يُقدمه الفنان باسم ياخور، وغلب على الحلقة أجواء المرح والغناء، حيث لم يستطع ياخور طرح العديد من الأسئلة بسبب حماسة سلطان وغنائها أغلب الوقت، حيث كشفت خلال الحلقة أنها ظلمت نفسها حينما وافقت على الزواج السري من شخصية أردنية نافذة، وأكّدت سلطان أن زواجها كان نتيجة علاقة حب جمعتهما واستمر 5 سنوات، إلا أنها صُدمت في النهاية من هذا الزواج الذي خرجت منه خالية الوفاض، ورفضت الفنانة السورية الكشف عن اسم هذا الشخص، مؤكدةً أنه شخصية مهمة ومعروفة جدًا في الأردن.

وفي إجابتها على إحدى الأسئلة والذي طلب منها ياخور التقدُّم بالزواج من شخصية غنية جدًا، اختارت سلطان الأمير السعودي الوليد بن طلال، إلا انها أوضحت أن إجابتها من باب الفكاهة والتخلص من الطبق الذي أمامها، كاشفةً أن الحب هو أهم ما يعنيها ولن ترتبط بشخص لمجرد مركزه ووضعه المادي، وفي حال وقعت بالحب ستتزوج حتى وإن كان الطرف الثاني لا يملك شيئًا.

وتواجدت والدة سلطان معها في الحلقة، وقدّمت الفنانة السورية من أصل فلسطيني وصلة رقص شرقي، كما تحدّثت باللهجة الأردنية كونها عاشت هناك فترة طويلة وتمتلك جنسية أردنية.

قد يهمك ايضاً:

Advertisements

صفاء تُؤكّد على أنّ"كوما"يحمل مُقوّمات النجاح

صفاء سلطان تستعد لطرح ألبومها وتكشف شروطها لتجسيد شادية