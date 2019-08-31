"روتانا" تتوجه بالشكر لراشد الماجد

تصدّر اسم الفنان السّعوديّ راشد الماجد، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، من خلال تدشين هاشتاغ "راشد الماجد في موسم السودة"، وسط تفاعل كبير من جانب المغرّدين الذين أعربوا عن سعادتهم بالحفل، حيث أشعل النجم السّعوديّ حفله الغنائيّ الذي استقبله مسرح طلال مدّاح في قرية المفتاحة بمدينة أبها في المملكة العربية السّعوديّة، ضمن فعّاليّات موسم السودة وسط حضور جماهيريّ كبير.

وكشف سالم الهندي، الرّئيس التنفيذيّ لشركة "روتانا" ونائب اللجنة الفنيّة في هيئة الترفيه السّعوديّة، عن إصابة الفنان السّعوديّ راشد الماجد، ببكتيريا في البلاعيم، قبل حفله الذي أحياه في موسم السودة، لافتًا في مقطع فيديو ظهر فيه برفقة راشد الماجد، بعد الحفل وجّه له فيه الشّكر لإصراره على إحياء الحفل رغم إصابته.

فيما أعرب راشد الماجد، عن سعادته بتواجده وسط جمهوره بعد غياب لفترة طويلة عن الحفلات في أبها موضحًا أنّه سجّل آخر حضور له عام 2003، ووجّه الفنان السّعوديّ الشّكر لوزير الثقافة السّعوديّ ومنظّمي حفلات موسم السودة.

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وأمتع "الماجد"، جمهوره بباقة من أغانيه المتميّزة ومنه: "علمتني وشلون أحب، بترجعين، تفنن في طروق الحب، يا شوق، ويلاه، تحدوه البشر، أبشر من عيوني"، كما وجّه التحية للفنان الرّاحل طلال مداح، وقدّم له أغنية "منهو حبيبك".

وعبر الهاشتاغ الذي تمّ تدشينه عبر موقع التغريدات "تويتر" تفاعل الجمهور مع تواجد راشد الماجد في السّعوديّة معبّرين عن إعحابهم بما قدّمه راشد الماجد، من أغانٍ متميّزة.

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ورافق راشد الماجد، في الحفل مواطنه الفنان أصيل أبو بكر الذي قدّم فقرته قبل راشد، وذلك على مسرح طلال مدّاح، مقدّمًا باقة متميّزة من أفضل أغانيه ومنها: "من عيوني، اعتذرلك كيف، الحي يحييك، ما وحشتك، تاج راسي، الخبر، شمس بيني وبينك، قالوا سألتي، اشتقت لك".

وظهر تأثّر أصيل أبوبكر، بوالده الفنان الرّاحل أبوبكر سالم، حيث أجهش بالبكاء خلال تأديته أغنية "يا طير يا ضاوي" ولكنّه استطاع أنْ يتغلّب على دموعه بعد أنْ أعطى ظهره للكاميرا لثوانٍ قبل أنْ يواصل الغناء وسط تفاعل كبير من الحضور.

يُذكر أنّ فعّاليّات موسم السودة ستختتم اليوم الجمعة بحفل غنائيّ يجمع قيثارة الغناء المطربة نوال الكويتية، وأخطبوط العود عبادي الجوهر، وسط حضور جماهيريّ عريض.

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