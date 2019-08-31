لهام الفضالة تُعرب عن ندمها لإجرائها عملية تجميل

أعربت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن ندمها الشديد لإجرائها عملية تجميل في وجهها واستخدامها تقنية "تكساس"، مؤكدةً أنها بعد خضوعها لهذه العملية أصيب وجهها بترهلات، موضحة خلال مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات"، أن شكل وجهها قبل القيام بنحته من الجانبين كان أجمل بكثير من الآن، وقدّمت الدليل على صحة كلامها من خلال استعراض صورة لوجهها قبل إجرائها لهذا النوع من التجميل لكي توضّح الفرق.

وتابعت: "الحين أبي حنكي يرجع ما اعرف كيف.. فيلر ما في بس صار ترهل.. والله بوريكم صورتي عشان شوفوا حنكي قبل كان حلو وايد.. ما أدري ليه سويت تكساس والله تحسفت على حنكي كتر شعر راسي".

وكانت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة احتفلت بقدوم أول حفيدة لها منذ أيام من ابنتها منى العتيبي، والتي أطلقت عليها اسم "إلهام" من خلال إقامة حفل استقبال كبير، والتي قامت بنشر تفاصيله عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

وعلّقت: "كان حفل استقبال فرحتي الأولى بلوما رائع بأدق تفاصيله حتى بدا وكأنه عالمٌ صغير لأميرةٍ ملونٌ بألوان الطفولة الهادئة والبريئة.. فشكراً من القلب لكل من ساهم في نجاح الاستقبال الذي أبهرني بروعته وشاركني فرحتي .. وفي مقدمتهم مستشفى السيف التي أقمت فيها الاستقبال في قاعة السيف .. شكراً لكم من القلب على تعاملكم الراقي وحفاوة خدمتكم وكل ماقدمتوه لنا".

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

ياسمين رئيس ترد على أحد متابعيها حول تناولها للمواد المخدرة عبر "إنستغرام"

ريهام عبدالغفور في لقطة رومانسية مع زوجها عبر "إنستغرام"