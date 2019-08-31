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شكرا لقرائتكم خبر عن كاتي بيري تطلق كليبها الجديد Small Talk..ويحصد خلال 24 ساعة 2.9 مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام معدودة من إطلاق النجمة العالمية كاتي بيري أغنيتها الجديدة " Small Talk"، أطلقت أمس كاتي البالغة من العمر ( 34 سنة ) الكليب الخاص بالأغنية و الكليب من اخراج تانو موينو ومن انتاج ميجان جوتمان و تارجا ساهيو.
واستطاع كليب كاتي بيري الجديد أن يحصد أكثر من 2.9 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير" يوتيوب" في أقل من يوم واحد فقط من إطلاقه، حيث تحصد أعمال كاتي الغنائية الكثير من النجاحات، ومن المتوقع أن يكون كليب " Small Talk" له نصيب كبيرمن نجاحات بيري .
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