شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يفتتح مهرجان قرطبة فى لبنان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى سلطان الطرب جورج وسوف، مساء اليوم السبت، حفل افتتاح مهرجان قرطبة فى لبنان، وهو الحفل الذى يحضره عدد كبير من جمهوره الذى يشتاق إلى سماع أغنياته منها، يوم الوداع، أنت غيرهم، لسه الدنيا بخير، كلامك يا حبيبى، شىء غريب، اتأخرت كتير.

وطرح سلطان الطرب جورج وسوف مؤخرا، فيديو كليب أغنيته الجديدة "سكت الكلام" عبر قناته على يوتيوب، وهى من تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجى، توزيع ​طونى سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب.

وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شىء دمعة من كثر ما بكينا".