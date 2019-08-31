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شكرا لقرائتكم خبر عن Ms Marvel أول شخصية نسائية خارقة مسلمة لـ مارفل وديزنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مارفل أن الشخصية الخارقة الجديدة Ms Marvel ستكون أول شخصية مسلمة فى أستديوهات مارفل.
وكانت قد أعلنت الشركة من قبل عن وجود ثلاث مسلسلات جديدة لـ شخصيات نسائية، وهم Ms Marvel، Moon Knight، She-Hulk، وسيعرضون على شبكة ديزنى +.
Ms Marvel
وكانت شخصية Ms Marvel مرتبطة فى أول ظهورها بالممثلة كارول دانفرز، التى أخذت فيما بعد هوية الكابتن مارفل، وكان من القرر أن ينتقل اللقب إلى كامالا خان، وهى مراهقة باكستانية مسلمة تعيش فى نيوجيرسى، والتى ستكون محور السلسلة الجديدة.
ووفقًا لموقع "The Hollywood Reporter" من المقرر أن يكتب السيناريو الممثل الكوميدى بيشا ك، والذى سيظهر بـ دور البطولة فى هذا المسلسل.
كتبت شخصية Ms Marvel من قبل ج. ويلو ويلسون، وتركز الشخصية الجديدة على المجتمع الأمريكى المسلم، ومغامراتها داخل عالم مارفل الأكبر، حيث أراد الكاتب أن يظهر حياة مراهق أمريكي مسلم نموذجي يحصل على قوى عظمى ويعمل على تحقيق التوازن بين أسلوبى الحياة الغربية والأسلامية عند بناء الشخصية.
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