شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يطرح أغنية "سلمى" من ألبوم "ضحكت ليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم مصطفى قمر أغنية تحمل اسم "سلمى" من ألبومه الجديد "ضحكت ليا" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب وهى كلمات حسن عطية، وألحان تامر علي، وتوزيع وسام عبد المنعم وحققت نسب استماع عالية منذ طرحها.

وتلقى قمر مؤخرا العديد من الإشادات الايجابية بعدما طرح ألبومه الغنائى الجديد والذى يحمل اسم "ضحكت ليا"، حيث لقى استحسان عدد كبير من متابعيه من مختلف أنحاء الوطن العربى داخل مصر.

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ويضم الألبوم أغانى: "س من الناس " كلمات تامر حسين وألحان رامي جمال وتوزيع توما، "معجب" كلمات أسامة مصطفى وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، "ضحكت ليا" كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ويتضمن الألبوم أيضا أغنية "حبيبك اللى تحبه" كلمات حسن عطية وألحان وتوزيع توما، "نقس السيناريو" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد العدل، وتوزيع عادل حقي، "عارف" كلمات عصام حسني، وألحان شريف بدر وتوزيع أحمد إبراهيم، "ناوي" كلمات محمد عاطف وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم.

كما يضم الألبوم أغانى "قفلت السكة" كلمات ضحى محمد علي، وألحان محمد النادي، وتوزيع عادل حقى، "نفس الإحساس" كلمات حمادة السيد، ألحان مديح، وتوزيع طارق حسيب، "نستنى خلاص" كلمات محمد الجزار، وألحان جوليو، وتوزيع طارق حسيب، "باب موارب" كلمات أسامة مصطفى، وألحان سامح كريم، وتوزيع زووم، "سلمى" كلمات حسن عطية، وألحان تامرعلى، وتوزيع وسام عبد المنعم.