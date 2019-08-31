لهذه الأسباب ارتدى شريف منير "تيشيرت" محمد صلاح في حفله بالإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
كشف الفنان شريف منير، عن سبب ارتدائه "تيشيرت" نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في الحفل الذي أقيم بمكتبة الإسكندرية يوم الخميس الماضي، وشارك فيه بالعزف على "الدرامز".
ونشر شريف صورة له من الحفل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام، معلقًا: "من حفل مكتبة الإسكندرية.. سبب تي شيرت محمد صلاح، أولا: بحبه، ثانيا: طلبت التيشيرت منه عن طريق صديق مشترك.. بعتهولي، ثالثا: بدعمه".
كما حرص على توجيه الشكر للجمهور السكندري، وكتب "الحمد لله.. كانت حفلة موفقه بمكتبة الإسكندرية.. بشكر كل الشباب منظمي الحفل. وبشكر الجمهور السكندري على حُسن الاستماع والاستقبال".
شريف منير أحيا يوم الخميس الماضي 29 أغسطس حفلًا في مكتبة الإسكندرية كعازف على آلة الدرامز، برفقة فرقته نوستالجيا.
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