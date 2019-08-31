إيرادات الجمعة.. "Angel has fallen" الأول و"Aladdin" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 30 أغسطس، إيراد قُدر بـ399 ألفًا و465 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" محققًا 390 ألفًا و905 جنيهات، واحتل المركز الثالث فيلم 47 meters down وحقق 297 ألفًا و433 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "once upon a time in Hollywood" بطولة Leonardo Di Caprio، بعد تحقيقه 224 ألفًا و87 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "The Lion King"وبلغ إيراده أمس 107 آلاف و241 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 87 ألفًا و964 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Ready or Not" بطولة Samara Weaving، وبلغ إيراده أمس 48 ألفًا و576 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "the kitchen" محققًا 42 ألفًا و981 جنيها، واحتل المركز التاسع "The art of racing in the rain" بعد تحقيقه 35 ألفًا و854 جنيهًا، وفي المركز العاشر يأتي "Aladdin" بطولة ويل سميث وحقق 20 ألفًا و184 جنيهًا.