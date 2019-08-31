وفاة الممثلة الأمريكية فاليري هاربر بعد صراع مع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
توفيت الممثلة الأمريكية، فاليري هاربر، أمس الجمعة عن عمر يناهر 80 عامًا بعد صراع مع سرطان الدماغ، حسبما نشر موقع ABC News.
واشتهرت فاليري هاربر بدورها في مسلسل "ذي ماري تايلر مور شو" The Mary Tyler Moore Show في السبعينيات، وحصلت على عدد من الجوائز منها "إيمي" وجائزة "جولدن جلوب" عن تجسيدها دور "رودا مورجنسترن" في المسلسل.
ونشرت كريستينا كاشيوتي، ابنة فاليري رسالة عن والدها "توني كاشيوتي" عبر موقع "توتير"، جاء فيها: "زوجتي الفاتنة لما يقرب من 40 عامًا، توفيت الساعة 10:06 صباحًا، بعد صراع مع السرطان دام سنوات. ونحن لن ننساك أبداً أبداً. فلترقد روحك بسلام يا عزيزتي".
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