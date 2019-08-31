ياسمين رئيس تنشر صورة تجمعها بمحمد إمام من كواليس "لص بغداد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها من كواليس تصوير فيلم "لص بغداد"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت ياسمين رئيس برفقة الفنان محمد إمام، خلال تصوير الفيلم، وعلقت "من فيلم لص بغداد قريبا جدًا مع محمد عادل إمام". فيلم "لص بغداد" بطولة محمد امام، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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