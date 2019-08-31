بعد نجاح حفله بالساحل الشمالي.. تامر حسني يوجه الشكر لهؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعرب المطرب تامر حسني، عن سعادته بنجاح حفله الأخير الذي احتفل فيه بمرور 15 عامًا على أول ألبوم قدمه، وأقيم مساء أمس الجمعة بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، موجهًا الشكر لكل من ساهم في نجاحه بداية من مشواره إلى الآن.

ونشر تامر صورًا من الحفل، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، معلقًا: "بشكر كل الجماهير الراقية المحترمة اللي شرفوني حفل الـ ١٥ سنة، شكراً عشان جمهوري شرفني رغم انها كانت الحفلة الأكثر جماهيرية في هذا العام كانت الأفضل والأرقى تنظيماً حقيقي شكراً جمهوري المحترم شكراً لنظامكم وحرص كل منكم على الآخر".

وتابع: "بشكر كل منتج ساهم في وجودي واستمراري ابتداءً من مكتشفي الأستاذ الفنان نصر محروس إلى الأستاذ المحترم محسن جابر حتى الأستاذ المحترم سالم الهندي، بشكر فريق چيبسي كينجز الأسطوري على مشاركتي عزف أغنية (بنت الإيه) شكراً أستاذ تامر وجيه على التنظيم الراقي والرائع شكراً جميع رجال الأمن شكراً لكل عباقرة المسرح: أحمد عصام، عاصم السيد، شهير، وليد الحريري، تامر فوزي، مايسة نصر، وفرقتي الموسيقية الغالية أساتذة الموسيقى العربية".

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وأضاف: "شكراً لكل ضيوفي الكرام شركاء مشواري الفني، شكراً أستاذ سالم الهندي وشركة روتانا على تكريمكم لي وبالتأكيد تشرفت كل الشرف بالتعاقد معكم مرة أخرى انتم شركة محترمة بالفعل".

وأكمل: "شكراً الأخ المحترم الأستاذ سعيد إمام شرفتني يا غالي وجمهوري مستني وعدك، شكراً رامي مسعد الجندي العملاق المجهول شكراً هالة عمر المعنى الحقيقي للإخلاص شكراً تامر يحيى مجهود لا نهائي شكراً جميع افراد th production".

كما حرص على توجيه شكر خاص لوالدته "والشكر الكبير أوي لأمي الغالية اجتهادي ١٥ سنة وعمري كله دعواتك يا أمي كانوا السند والظهر طول مشواري، شكراً أمي شكراً أبي الغالي لولاكم مكنتش هبقى هنا شكراً اخي الأكبر حسام حسني لكل مجهودك معايا من وأنا صغير".

وتابع: "شكراً زوجتي الفاضلة بسمة بوسيل على دعمك الشديد والدائم شكراً للأسرة الكريمة لزوجتي، شكراً أولادي عشان بتجروا وتدعولي كل يوم قبل ما أخرج من البيت انا عايش عشانكم ونفسي تفتخروا بيا في يوم من الأيام. لكل اللي بيقرأوا البوست ربنا ينصركم ويفرح قلوبكم بكل أحلامكم كبرتوا قدامي وكبرت قدامكم وبيكم يارب كلكم في نجاح و ستر".