ولاء الشريف تعلن خطبتها على ماجد الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعلنت الفنانة الشابة ولاء الشريف، عن خطبتها على الفنان الشاب ماجد الشرقاوي، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت ولاء صورة لها مع خطيبها، وعلقت: "اتخطبت الحمد لله". يُذكر أن آخر أعمال ولاء الشريف مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، الذي يُعرض حاليا بالسينمات، ويشارك في بطولته كريم عبدالعزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار.

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