تراند اليوم : فيديو| "إلهام شاهين" ترد على منتقدي زيارتها لسوريا...



تعرضت الممثلة المصرية إلهام شاهين لانتقادات حادة على إثر زيارتها بصحبة مجموعة من الفنانين إلى سوريا للمشاركة في معرض دمشق الدولي في دورته الـ61.

وشارك في حفل الافتتاح وفد مصري، يضم النجم محمود حميدة، وصفية العمري، والنجمة عفاف راضي، وإلهام شاهين.

وردت إلهام على الانتقادات في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "mbc مصر"، قائلة إن حفل افتتاح المعرض كان رائعًا ومشرفًا، وبه وفود من أكثر من 50 دولة.

وأكدت أنها ليست المرة الأولى لها لزيارة سوريا حيث زارتها أكثر من مرة، لكن هذه الزيارة الأخيرة كانت الأكثر أمانًا، مضيفة: "أكتر مرة حسيت فيها بعودة الحياة الطبيعية تماما، سورية عادت للحياة".

وعن الانتقادات التي وجهت لها ولزملائها بسبب تلك الزيارة، قالت إنها لا تتابع مواقع التواصل الاجتماعي لذلك لم تر تلك الانتقادات، لكن على رغم ذلك فهم لم يفعلوا أمرًا مسيئًا، بل توجهوا بكل الحب للشعب السوري.

Advertisements

وذكرت أن "بعض مصابي الجيش السوري ظهروا على مسرح الحفل"، واصفة الأمر بأنه "كان أمرًا مؤثرًا للغاية، والحفلة كانت مليئة بالمشاعر الإنسانية".

وأوضحت أن عددًا كبيرًا من نجوم الفن بالوطن العربي أحيوا حفلات على هامش المعرض، مثل ميادة الحناوي.



وذكرت أن المطربة المصرية عفاف راضي ستحيي حفلًا اليوم الأوبرا: "كل الدنيا مستنياها والناس فرحانة بوجودها، شيء جميل ومشرف أن يرجع الطرب الأصيل بقوة، فالشعب السوري ذواق للفن ولا يتقبل أي فنان بسهولة".



