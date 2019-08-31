تراند اليوم : "أحلام" تشن الحرب مجددًا على "أصالة" بعد رفض الأخيرة الإقامة معها...

اشتعلت الحرب مجددًا بين المطربتين الإمارتية أحلام، والسورية أصالة، بعد أن تطور الخلاف بين الطرفين إلى قطيعة تامة.

وقالت "أحلام" التي تعرف بتصريحاتها المثيرة للجدل عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستجرام": "فرقي عن النجمات إنّي مجرّة. أنتظركم جمهوري، أحلام في موسم الطائف".

ورأى معلقون أنها تغمز بهذا المنشور من "أصالة"، بعد أن أفادت تقارير إعلامية بأن الأخيرة رفضت الإقامة في نفس الفندق التي أقامت به أحلام في المملكة العربية السعودية، على هامش مشاركتهما في فعاليات مهرجان سوق عكاظ، على خلفية الأزمة الأخيرة التي حدثت بينهما.

يأتي ذلك بعد أن دار جدال بين أصالة نصري وأحلام على "تويتر" قبل شهر، انتهى بحظر (بلوك) وجهته الأخيرة لأصالة.

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بدأت القصة عندما تمنت أصالة الدعاء بالشفاء للإعلامية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية الأخيرة مشيرة أنها لا تحمل لها أى كره، ودخلت أحلام تشيد بموقف أصالة قائلة: " هذا نفس الكلام اللي دائماً اقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك واصلك".

ومن جانبها ردت أصالة على أحلام، قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".

وبعد رد أصالة، حذفت أحلام البوست الأمر الذي آثار استغراب المتابعين حول السبب، وبعد الهجوم من جمهور أصالة، أعلنت أحلام عن حظر الفنانة أصالة بالبلوك.