تألقت المطربة الإماراتية أحلام، في حفلها الغنائي الذي أحييته بالأمس، ضمن فعاليات موسم الطائف بالمملكة العربية السعودية على خشبة مسرح "عكاظ"، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا.
أستهلت أحلام حفلها الغنائي بأغنية "طبيعي"، وسط هتاف الجماهير وحماسهم، وتابعت بباقة متميزة
وفي لفتة لطيفة قررت أحلام النزول من فوق خشبة المسرح، لتلقي التحية عن قرب علي بعض السيدات كبار السن، وهي تواصل غنائها، كما طلبت من الجمهور أن يغني معها للأمهات أثناء نزولها لتحيتهم.
ذهبت أحلام إلي المكان المخصص لكبار السن من السيدات أمام المسرح، وقامت بتقبيل رؤوسهم وأحتضانهم والتقاط الصور معهن، ثم وجهت تحيتها بشكل عام للجمهور قبل صعودها علي المسرح من جديد ومواصلة الغناء.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أحلام تقبل رأس الجمهور في حفلها بموسم الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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