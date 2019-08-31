بالصور.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا بالعلمين الجديدة

أحيا المطرب تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء أمس، الجمعة، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالى.

ويشار إلى أنه بدأ "حسني" الحفل بأغنية "عيونه دار" وسط تفاعل وهتاف كبير من جمهوره، وبعدها قدم عددا كبيرا من أغانيه منها "عيش بشوقك" و" ناسينى ليه"

و"كل مرة" وكفاياك اعذار" وغيرها .

وقال تامر فى بداية الحفل أنه يشكر جمهوره الكبير الذى دائما يتواجد معه طوال الوقت منذ 15 عاما تقريبًا، لافتًا إلى ان هؤلاء الجمهور سبب دعم وطاقة إيجابية

كبيرة له.

يشار إلى أن الفنان تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس" خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وضيوف الشرف النجم أحمد السقا والنجمة مى عز الدين والنجم على ربيع والفنانة ويزو، والفيلم قصة تامر حسنى وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

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