هيفاء وهبي تطرح "تملي ناجحة" على أنغامي

طرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، أغنية جديدة تحمل عنوان "تملي ناجحة"، وذلك حصريا علي تطبيق "أنغامي" وجميع المتاجر الإلكترونية.
ويشار إلى أن "تملي ناجحة" من كلمات رمضان محمد، ألحان شريف بدر و توزيع AB brothers.
ويذكر أن الفنانة هيفاء أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بالساحل الشمالي وقدمت العديد من الأغاني أبرزهم (رجب - حوا - ست البنات - ماتيجي نرقص - صباحو ورد).
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