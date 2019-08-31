بالصور .. محمد عدوية يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في السعودية

أحيا المطرب محمد عدوية، حفلًا غنائيًا ضخمًا فى مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان سوق عكاظ، ورفع الحفل شعار كامل العدد.
وقدم عدوية خلال الحفل عدد كبير من أغانيه التى تفاعل معها جمهوره ومنها "يا بنتالسلطان، زحمة يا دنيا زحمة، الطيب أحسن، دى اللي خدتني منى، تقدر تطير من غير جناحات، أنا تاجك، ست البنات.. أخرون
وقال الفنان محمد عدوية، إنه سعيد بهذاالحفل واستقبال الجمهور السعودى له على أفضل مستوى.
يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عزوالملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.
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