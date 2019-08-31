Toy story بالمصري على مسرح الهوسابير أوائل سبتمبر المقبل

يستعد فريق الهوسابير لتقديم العرض المسرحي "toy story بالمصري" بالملابس التنكرية على خشبة الهوسابير في أوائل شهر سبتمبر المقبل لمدة عدة أسابيع.

قال المخرج عبدالله محمد عبدالله، إن العرض مليء بالمفاجآت، سيغير مفهوم الانيميشن في العروض المسرحية، لأنه يهدف إلي غرس القيم والأخلاق الحسنة لدى الأطفال بجانب المرح والكوميديا.

وأكد المخرج أن تدور أحداث العرض في إطار كوميدي وصراع بين الخير والشر بين الألعاب.

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وأشار أن العرض غير مقتصر للصغار فقط بل

هو عرض كوميدي يسعد الكبار يبهر الأطفال، فالمفاجآت عنصر رئيسي للجمهور.

ومن المقرر أن تستضيف خشبة الهوسابير بقياده مديرة المسرح أروي قدورة أبطال "toy story بالمصري" حيث يشارك في العرض محمد أشرف قائم بدور "لوتسو"، و محمد ناصر مجسد شخصية "باظ"، و عبدالله نبيل "وودي"، محمد وحيد يجسد شخصية "القرد، وأندي"، و مني جبر "الأم" ويوسف محمد

عبدالله "بطاطس"، أحمد عاطف "الديناصور"، إيمى حجازى "بططساية"، جيسي النجار "تركسي"، نور الشريف "باربي"، فتحي خضر" سلينكي"، عبدالرحمن محمد " شوكة"، ياسمين فرج " ديناصورة".

أحمد نعمان "البلهون"، أحمد خالد "كورة البعبع"، سمير عاطف" فتفت" ميلاد ناجي "مزهري" فايزة محمد "القردة"، أمجد شاوشي "خنزير"، هادي هاتف "كن"، أحمد حسين "البيبي"، إسلام أسامة، ومحمود جابري يجسدان شخصية "دحاح الكتب"، والطفل جورج عاطف "القائم بدور اندي، استعراضات عبدالصبور، مسنق الإعلامي زينب النجار، أزياء وديكور الدكتور محمد سعد، مساعد مخرج محمد أشرف وعبدالله وائل، ومخرج مساعد محمد وحيد، وإخراج عبدالله محمد عبدالله.