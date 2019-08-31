أمر غريب يحصل على انستغرام سلافة معمار

حولت الممثلة السورية سلافة معمار صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام الى لوحة فنية مميزة.

وقامت سلافة بتشويق الجمهور بنشر عدة بوستات لصورتها تباعاً على طريقة “البازل” لتكتمل في النهاية الصورة التي ظهرت فيها باللونين الأسود والابيض من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مع مصور المشاهير شربل بومنصور الذي قام بنشر الصورة نفسها، ظهرت فيها بكامل جمالها وأنوثتها.

نذكر أن “معمار” أطلت في رمضان 2019 بعملين هما “مسافة أمان” للمخرج الليث حجو و”حرملك” للمخرج تامر اسحاق.