شكرا لقرائتكم خبر عن ناعومى هاريس تنضم إلى سلسلة HBO الجديدة The Third Day والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الممثلة ناعومي هاريس إلى سلسلة HBO و Sky المحدودة " The Third Day" ، جنبا إلى جنب مع الممثل جود لو.
ووفقًا لـ شبكة HBO، سيتم طرح مسلسل " The Third Day" بأكثر من ست حلقات "في نصفين متميزين.
وسيطلق على النصف الأول "Summer" ، وسيكون من إخراج Marc Munden ويدور حول اتباع سام " لو " وهورجل ينجذب إلى جزيرة غامضة قبالة الساحل البريطاني حيث يواجه مجموعة من سكان الجزيرة للحفاظ على تقاليدهم بأي ثمن .
أما النصف الثاني، يسمى " Winter"، من إخراج فيلبا لوثورب ويتبع هيلين (هاريس)، وهى شخصية غريبة قوية الإرادة التى تأتي إلى الجزيرة للحصول على إجابات لكن وصولها يثير معركة عنيفة.
وحسبما نشر موقع " thewrap" أنه بدأ تصوير " The Third Day "، ومن المقرر طرحه خلال العام القادم 2020.
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