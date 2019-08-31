شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الفيلم الأردني "بنات عبد الرحمن"يشارك بمنصة منطلق بالجونة السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك مشروع فيلم بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان بمنصة منطلق الجونة السينمائي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي (19 – 27 سبتمبر ومن المقرر أن تقدم جوائز لتمويل مشاريع الأفلام الفائزة، إذ قدمت منصة منطلق الجونة السينمائي جوائز مالية وصلت قيمتها إلى 175 ألف دولار لمشاريع الأفلام الفائزة ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان.

يتمثل مسعى مهرجان الجونة السينمائي الرئيسي في عرض مجموعة متنوعة من الأفلام السينمائية للجمهور المحب للسينما وأن يكون وسيلة للتواصل بين الثقافات المختلفة من خلال الفن السابع ويشكل إكتشاف كل ما هو جديد المنحى الأساسي للمهرجان، حيث يطمح أن يغدو أحد العوامل المحفزة لتطوير السينما في المنطقة العربية، وذلك من خلال ذراعها الإحترافي منصة الجونة السينمائية.

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ويحكي فيلم بنات عبد الرحمن في إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 شقيقات ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الإختلاف وقد سيطر الجفاء على العلاقات بينهن. وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.

الفيلم من بطولة النجوم صبا مبارك، وهي منتجة منفذة أيضاً في الفيلم، فرح بسيسو ودانا الدجاني، وإخراج وتأليف زيد أبو حمدان.