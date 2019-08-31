لاعب كرة قدم مصري شهير يتعرض لحادث مروع

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كتب امير فتحي في السبت 31 أغسطس 2019 11:46 صباحاً - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي يوم أمس صورا للاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ” عمرو زكي ” بعد تعرضه لحادث مروع على طريق الساحل الشمالي .
ويظهر اللاعب بالصور وهو ملقى على الأرض ملطخا بالدماء وفاقدا لوعيه .. بالإضافة إلى تحطم السيارة بالكامل .
وتم نقل عمرو زكي إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة .
وصرح ” صابر زكي ” شقيق اللاعب عمرو زكي في تصريحات تليفزيونية عن سبب الحادث قائلا : ” عمرو زكي كان يسير بسرعة كبيرة وميكروباص اصطدم به من الخلف مما أدى إلى انقلاب السيارة .. وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له وتم إجراء 40 غرزة في رأسه وحوالي 14 غرزة في قدمه و لديه شرخ في الحوض و 3 أضلع ” .
وأضاف أن الأطباء قرروا وضع عمرو تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة حتى تستقر حالته الصحية .
وتفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي على الصور الذين أعربوا عن حزنهم لما تعرض له اللاعب من جراء الحادث متمنيين له الشفاء العاجل .
وكان عمرو زكي صاحب الـ 36 عاما قد أعلن اعتزاله لكرة القدم منذ 5 سنوات تقريبا بعد مشوار طويل مع عدة أندية داخل وخارج مصر بالاضافة إلى مسيرته مع منتخب الفراعنة .
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