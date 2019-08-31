كارول سماحة ضيفة شرف في باريس

متابعة بتجـــــــــــرد: تحلّ النجمة اللبنانية كارول سماحة ضيف شرف على الإحتفالية التي يقيمها “منتدى المستثمرين الدولي العربي” في اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك مساء 17 أيلول/سبتمر الجاري. ومن المقرر أن تقدّم كارول سماحة خلال الإحتفالية باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة لتتوج بحضورها هذه الأمسية الإستثنائية. يُذكر أنّ كارول تعيش في الفترة الراهنة نجاح أغنية فيلمها الجديد “بالصدفة” وهي من كلمات وألحان مروان خوري وتوزيع داني خوري.

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