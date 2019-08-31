ممثلة هندية قفزت عن شرفتها وتوفيت على الفور

متابعة بتجــــــــــــرد: أقدمت الممثلة الهندية الشابة بيرل بونجابي على الإنتحار من خلال القفز من شرفة شقتها الواقعة في منطقة أوشيوارا في مدينة مومباي، وذلك بعد منتصف الليل.

وكشفت تقارير الشرطة الهندية أن بيرل التي توفيت على الفور متأثرة بجراحها، تعاني من اضطرابات عقلية، وفشلت في محاولة الانتحار مرتين في وقت سابق.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الفنانة الصاعدة واجهت خيبات امل عديدة في مسيرتها القصيرة، إذ لم تحقق النجاح الذي تطمح إليه.