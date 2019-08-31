نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على تامر حسني يتوّج سنوات النجاح بحفل أسطوري في الساحل الشمالي مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا كبيرًا في مجمع الماسة بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي مساء 30 آب/أغسطس الجاري وذلك بمناسبة مرور 15 سنة على طرح أوّل ألبوم غنائي خاص به.

حضر الحفل الآلاف من محبّي تامر حسني في مصر، فاستقبلوه بهتافات الحبّ والتقدير، كما رفعوا صور كبيرة له في كل أرجاء المكان.

قدّم تامر حسني خلال الحفل الذي يعتبر الأضخم في الساحل الشمالي لهذا العام، باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحاضرين بشكل لافت، كما وشاركه فريق “چيبسي كينجز” في عزف أغنية “يا بنت الإيه” فأشعل الأجواء حتى ساعات الصباح الأولى.

تفاعل الجمهور مع تامر حسني تخطى كل التوقعات، فردّد محبّوه كلمات الأغاني معه وحاصروه بموجات التصفيق طيلة السهرة.

وبعد الحفل نشر نجم الجيل صورًا من السهرة عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، وأرفقها برسالة شكر فيها محبّيه على حضورهم فكتب: “بشكر كل الجماهير الراقيه المحترمه اللي شرفوني حفل ال ١٥ سنه شكراً عشان جمهوري شرفني رغم انها كانت الحفله الأكثر جماهيريه في هذا العام كانت الأفضل والأرقى تنظيماً حقيقي شكراً جمهوري المحترم شكراً لنظامكم و حرص كل منكم على الآخر”.

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هذا وتوجه تامر حسني بالشكر إلى كل الذين رافقوه منذ بداياته الفنية فكتب: “بشكر كل منتج ساهم في وجودي و استمراري ابتداءً من مكتشفي الاستاذ الفنان نصر محروس إلى الأستاذ المحترم محسن جابر حتى الاستاذ المحترم سالم الهندي بشكر فريق چيبسي كينجز الأسطوري على مشاركتي عزف اغنية بنت الإيه شكراً استاذ تامر وجيه شركة إيچيبت كلندر على التنظيم الراقي و الرائع شكراً جميع رجال الأمن شكراً لكل عباقرة المسرح احمد عصام. عاصم السيد . شهير . وليد الحريري . تامر فوزي . مايسه نصر . و فرقتي الموسيقيه الغاليه اساتذة الموسيقى العربيه شكراً لكل ضيوفي الكرام شركاء مشواري الفني شكراً استاذ سالم الهندي و شركة روتانا على تكريمكم لي وبالتأكيد تشرفت كل الشرف بالتعاقد معكم مره أخرى انتم شركه محترمه بالفعل .. شكراً الأخ المحترم الأستاذ سعيد إمام شرفتني يا غالي و جمهوري مستني وعدك / شكراً رامي مسعد الجندي العملاق المجهول. شكراً هاله عمر المعنى الحقيقي للأخلاص شكراً تامر يحيى مجهود لا نهائي شكراً جميع افراد th production”.

وتابع تامر حسني رسالته متوجهًا إلى أفراد عائلته فكتب: “والشكر الكبير اوي لأمي الغاليه اجتهادي ١٥ سنه و عمري كله دعواتك يا أمي كانوا السند والظهر طول مشواري شكراً امي شكراً أبي الغالي لولاكم مكنتش هبقى هنا. شكراً اخي الأكبر حسام حسني لكل مجهودك معايا من وانا صغير .. شكراً زوجتي الفاضله بسمه بوسيل على دعمك الشديد و الدائم شكراً للأسرة الكريمه لزوجتي شكراً اولادي عشان بتجروا وتدعولي كل يوم قبل ما اخرج من البيت انا عايش عشانكم و نفسي تفتخروا بيا في يوم من الأيام لكل اللي بيقرأوا البوست ربنا ينصركم و يفرح قلوبكم بكل احلامكم كبرتوا قدامي و كبرت قدامكم و بيكم يارب كلكم في نجاح و ستر”.

ويعتبر هذا الحفل، بمثابة تتويج لنجاحات تامر حسني المتتالية خلال مشواره الفني، وتحقيقه مبيعات قياسية في ألبوماته الغنائية على مدار 15 سنة.

الجدير ذكره أن آخر ألبومات تامر حسني “عيش بشوقك” حقق أعلى مبيعات الموسيقى في الوطن العربي خلال عام 2019 ويحافظ منذ طرحه على المراتب الأولى في المتاجر الفنية الكبرى.