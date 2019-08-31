صفاء أبوالسعود تخطف الأنظار بختام "مهرجان المسرح المصري"

أسدل الستار، الجمعة، على الدورة رقم 12 للمهرجان القومي للمسرح في مصر، في حفل احتضنه المسرح الكبير في دار الأوبرا بالعاصمة القاهرة، في حضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم وعدد كبير من نجوم الفن والنقاد.





بدأ الحفل بكورال للأطفال قدَّم باقة من الأغنيات الحماسية منها "بكرة الدنيا تبقى حاجة تانية، أحسن ناس، أم الدنيا وبكّار"، كما تفاعلت الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود مع كورال أوبرا القاهرة وغنّت معهم لدقائق عدة، ما أثار حماس وإعجاب الجمهور.





وحصلت مسرحية "أيام صفراء" على جائزة الأفضل بمسابقة عروض الكبار (من إنتاج مركز الهناجر للفنون)، فيما فازت مسرحية "حذاء مثقوب" لفريق "هندسة عين شمس" بجائزة أفضل عرض مسرحي في عروض الشباب.





وفي عروض الأطفال حصدت مسرحية "الجميلة والوحش" (من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون) المركز الأول، بينما جاءت مسرحية "خيالات" لفرقة "ماريونيت" المستقلة في المركز الثاني.





وذهبت جائزة التأليف المسرحي والتي تحمل اسم الكاتب لينين الرملي إلى الكاتب محمد رفعت عن نص "المتسولون"، أما جائزة النقد المسرحي والتي تحمل اسم فوزي فهمي فحصل عليها كل من طارق مرسي مناصفة مع محمد أمين، وحصل خالد رسلان على جائزة أفضل دراسة نقدية مناصفة مع إبراهيم الحسيني.





وفازت بجائزة أفضل أداء دور أول نساء لانا عماد عن دورها في مسرحية "الجميلة والوحش"، وتقاسمت معها الجائزة ريم أحمد عن عرض "علاء الدين".





وحصل الفنان الشاب نادر الجوهري على جائزة أفضل أداء دور أول رجال عن دوره في عرض "الجميلة والوحش" مناصفة مع الفنان ضياء شفيق، أما جائزة أفضل أوبريت فذهبت إلى عبير سعد عن مسرحية "سمكمكينو" وفي مسابقة الغناء الفردي فاز ماهر محمود عن مسرحية "الحكاية روح".





وشارك في تسليم الجوائز الفنانين كمال أبوريّة، محمد رياض، مصطفى شعبان، صفاء أبوالسعود، عبدالرحمن أبوزهرة، الدكتورة هدى وصفي، إلى جانب وزيرة الثقافة، ورئيس المهرجان الفنان أحمد عبدالعزيز.





الدورة الـ12 للمهرجان القومي للمسرح المصري، حملت اسم الفنان الكبير كرم مطاوع، وانطلقت في الفترة من 17 حتى 30 أغسطس/آب، ووصلت قيمة الجوائز الإجمالية إلى 573 ألف جنيه مصري، ووصل عدد العروض بهذه الدورة لـ68 عرضاً مسرحياً.

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