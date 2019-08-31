نجوى كرم أصبحت جاهزة… والجمهور يترقب

حققت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم نجاحاً كبيراً مع المخرج اللبناني وليد ناصيف في كليب “ملعون ابو العشق” الذي صوره على طريقة “الفلاش موب” في شارع الحمراء في مدينة بيروت وسط الناس، هذا النجاح تُرجمته “كرم” بمشروع ضخم سيجمعها من جديد مع المخرج اللبناني.

وفي التفاصيل، فقد شوقت نجوى كرم جمهورها بعدما غرّدت على صفحتها على تويتر بهاشتاغ #نجوى_كرم_من_كل_لبنان.

الهاشتاغ لاقى تفاعلاً كبيراً من قبل محبيها وتصدر قائمة تويتر التراند الأكثر تداولاً على مواقع التواصل.

المخرج وليد ناصيف زاد من حماس الجمهور ونشر اعلاناً دعائياً استخدم فيه #نجوى_كرم_من_كل_لبنان مع هاشتاغ #إهدن ، ثم نشر صورة أخرى مع هاشتاغ #عين_المريسة

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ولمعرفة تفاصيل سر هذا الهاشتاغ، كشف “ناصيف” لـ “ذا انسادير” أن العمل جديد ضمن تركيبة جميلة وفكرة مختلفة وهو بمثابة تحدي جديد له مع فنانة بحجم نجوى كرم.

وختم “ناصيف” بالقول: “انتظرونا سنسلط الضوء كل يوم على منطقة معينة”.

ويعكف حالياً وليد على وضع اللمسات النهائية على تفاصيل الكليب قبل البدء بتصويره على الأرجح غداً الأحد.

وقد حمّست نجوى المتابعين بعدما نشرت #نجوى_كرم_من_كل_لبنان مع هاشتاغ #جونية و #حمانا

ومنذ ساعات مضت كشفت على انستغرام: “نحن اصبحنا جاهزين ونلتقي بعد 48 ساعة”.

إذاً ستجول شمس الأغنية في مختلف المناطق اللبنانية لتصوير العمل بين الناس وعلى طبيعتها كما فعلت مع المخرج وليد ناصيف في كليب “ملعون أبو العشق”. عشاق نجوى يترقبون المشروع بفارغ الصبر وكيف ستطل هذه المرة نجمتهم؟