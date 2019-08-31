أحلام تُبهر جمهورها بتواضعها في حفل سوق عكاظ.. فماذا فعلت ؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أبهرت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها بلفتتها الإنسانية المتواضعة، أثناء إحيائها مساء الجمعة، حفل ختام مهرجان عكاظ بالسعودية.

وقامت النجمة الإماراتية بالتوجه إلى السيدات كبار السن اللواتي منهن مقعدات "غير قادرات على الحركة" لكي تقبل رؤوسهن وأيديهن، فضلًا عن افتراشها للأرض والغناء لهن والتقاط بعض الصور التذكارية معهن.

وأعرب متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بهذا التصرف الذي ينمّ عن تواضعها، مشيرين إلى أن ما فعلته زادها احترامًا وتقديرًا بين الجمهور لحسها الإنساني الرفيع وأخلاقها العالية.

وفي نهاية الحفل؛ وجهت أحلام شكرها للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، وكذلك للشعب السعودي، حيث قالت: "من قلبي وبكل انتماء وولاء لهذا البلد العظيم السعودية ، أتمنى من سيدي سمو ولي العهد يقبل تهنئتي بيوم ميلاده".

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وأضافت الفنانة الإماراتية:" اليوم هو يوم ميلاد سمو ولي العهد ربي يحميه ويحافظ عليه ويخليه لكم، يا بختكم يا أهل السعودية بمحمد بن سلمان".