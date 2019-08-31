هل قررت إليسا الاعتزال بسبب خلافها المادّي مع روتانا؟ الفنانة تُجيب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كثُرت التوقعات والتكهنات حول سبب إعلان النجمة اللبنانية إليسا اتخاذ قرار اعتزال إنتاج الألبومات الغنائية، وتوجهت أصابع الاتهام إلى شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بوجود خلافات بينهما، منها الأمور المالية.

وخرجت إليسا عن صمتها لتنفي ما يتردد، وعلقت على أحد متابعيها الذي قال: "صح في تعاونات واسامي بتفش الخلق صرااااحة.. راجعة بقوة هالمرة شكلو ال budget مفتوح؟ كتير عم حب شو عم بيصير آخر فترة لول".

فأجابته بقولها: "لم تكن الميزانية في أي يوم هي مشكلة بيني وبين روتانا يا عزيزي".

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وكانت إليسا فاجأت جمهورها بقرار اعتزالها الغناء وإنهاء مسيرتها الفنية بمجرد صدور ألبومها الغنائي المقبل.

وكتبت عبر حسابها على "تويتر": "أحضّر لألبومي الجديد مع الكثير من الحب والشغف، لأنه سيكون الأخير في مسيرتي المهنية. إنني أعلن ذلك بقلب متعب ولكن مع قناعة كبيرة؛ لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أقدم أي منتج غنائي بعد الآن".