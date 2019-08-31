الارشيف / فن ومشاهير

الجمهور يتفاعل مع رقص سيرين عبد النور في سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت:  تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور التي ظهرت وهي ترقص بين الحضور في حفلٍ ضخم أحيته في سوريا، حيث أطلت بفستانٍ أبيض طويل، وقدمت باقة من أعمالها الغنائية.

 

Advertisements

 

ولقد شاركت "عبد النور" مجموعة من اللقطات التي نشرها محبوها من الحفل مع تعليقات البعض المميزة في تغريداتهم عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يتفاعل مع رقص سيرين عبد النور في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا