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""الخليج 365"" من بيروت: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور التي ظهرت وهي ترقص بين الحضور في حفلٍ ضخم أحيته في سوريا، حيث أطلت بفستانٍ أبيض طويل، وقدمت باقة من أعمالها الغنائية.
ولقد شاركت "عبد النور" مجموعة من اللقطات التي نشرها محبوها من الحفل مع تعليقات البعض المميزة في تغريداتهم عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهور يتفاعل مع رقص سيرين عبد النور في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.