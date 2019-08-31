الجمهور يتفاعل مع رقص سيرين عبد النور في سوريا

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""الخليج 365"" من بيروت: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للفنانة اللبنانية سيرين عبد النور التي ظهرت وهي ترقص بين الحضور في حفلٍ ضخم أحيته في سوريا، حيث أطلت بفستانٍ أبيض طويل، وقدمت باقة من أعمالها الغنائية.

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ولقد شاركت "عبد النور" مجموعة من اللقطات التي نشرها محبوها من الحفل مع تعليقات البعض المميزة في تغريداتهم عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"

