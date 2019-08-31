رولا سعد تُطلِق كليب "دكان شلاطة"

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت الفنانة اللبنانية ​رولا سعد​ فيديو كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "​دكان شلاطة​" عبر قناتها الرسمية على YouTube. وهي أغنية شعبية باللهجة المصرية من كلمات فضل الراوي، ألحان بينو، وتوزيع رامي. ويقول مطلعها: "تعالى دكان شلاطة .. ماشية تاتا .. جايبة حاجة ساقعة .. وفـ ايدي شكولاته".

وتجسّد في الكليب شخصية فتاة من حارة شعبية، تعيل مجموعة من الأطفال تعمل في دكان شلاطة وتستلم مهمة بيع المشروبات الغازية والشوكولا لتبيعها داخل حافلات النقل العام.



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