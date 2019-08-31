بشرى: رامي مالك لن يشارك بفعاليات مهرجان الجونة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت مديرة عمليات مهرجان الجونة الفنانة المصرية الفنانة بشرى أن الممثل الأميركي العالمي من أصول مصرية رامي مالك لن يشارك بفعاليات الدورة المقبلة بسبب انشغاله في تصوير أحدث أفلام "جايمس بوند" "No Time to Die" في بريطانيا. وذلك في المؤتمر الصحافي الذي انعقد في القاهرة للجنة المهرجان وإدارته. حيث أشارت إلى أن إدارة المهرجان حاولت استقدامه للمشاركة في الدورتين السابقتين للمهرجان، إلا أنه في كل مرة يكون منشغلاً بتصوير أحد الأفلام،

يُذكر أن "مالك" حائز على جائزة "الأوسكار" كأفضل ممثل رئيسي لعام 2019، عن تجسيده شخصية النجم العالمي الراحل فريدي ميركوري، ضمن أحداث فيلم "Bohemian Rhapsody" أي "الملحمة البوهيمية". علماً أن قائمة الضيوف النهائية للمدعوين للمهرجان المقرر في الفترة ما بين 19 و 27 من شهر سبتمبر المقبل لم تُحدد بشكلٍ نهائي حتى الساعة.