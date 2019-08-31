شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..محمد حسن ومنى بوركهارد ودينا الوديدى فى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقام مساء اليوم السبت 31 أغسطس ثلاثة حفلات متتالية تبدأ فى الثامنة مساءً، حيث يقدم المطرب محمد حسن وفرقته مجموعة من مؤلفات الطرب العربى ، وفى التاسعة مساء تقدم العارضة منى بوركهارد مجموعة من الرقصات الإسبانية الشهيرة الى جانب باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية الغربية التى ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى .

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وفى العاشرة مساء تقدم دينا الوديدى نوعا ممميزاً من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة الى جانب باقة من أعمالها الخاصة منها الحرام ، دواير، السيرة، سكون، كتر الوجع، يا جنوبي وغيرها .