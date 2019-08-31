شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يبدأ تصوير مسلسله الرمضانى الجديد منتصف نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ النجم أمير كرارة فى تصوير مسلسله الرمضانى المقبل منتصف شهر نوفمبر المقبل، حسب الخطة التى وضعها صناع المسلسل، ويعقد حالياً جلسات عمل مع المؤلف باهر دويدار، والمخرج بيتر ميمى فى التعاون الرابع بينهم بعد مسلسلهم الشهير "كلبش" فى أجزائه الثلاثة.

وبدأت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل، فى عقد جلسات عمل أولية مع مؤلف ومخرج العمل من أجل وضع الخطوط العريضة للعمل، وبعد الإستقرار على الفكرة الرئيسية للعمل بدأ باهر دويدار مؤلف العمل فى كتابة الحلقات الأولى من المسلسل.

يشار إلى أن أمير كرارة قدم آخر أعماله مسلسل "كلبش" فى 3 أجزاء، ونالت نجاحاً جماهيرياً كبيرا، وشارك فى بطولته عدد من النجوم على رأسهم النجوم هشام سليم وأحمد عبد العزيز وأحمد العوضى ويسرا اللوزى، وريم مصطفى، وآخرون، تأليف باهر دوديار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى.