بينها "بحر وقيد عائلي".. تعرف على مواعيد عرض 4 مسلسلات تنطلق هذا الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تستعد القنوات الفضائية لعرض عدد من المسلسلات الجديدة خلال هذا الأسبوع، المسلسلات هي "بحر ، عروس بيروت، نصيبي وقسمتك3، وقيد عائلي"، ونرصد لكم في هذا التقرير تفاصيل المسلسلات وموعد عرضها.

مسلسل بحر

طرحت شبكة تليفزيون "الحياة" البرومو الدعائي الأول لمسلسل "بحر"، بطولة الفنان ماجد المصري، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وكشفت القناة أنه سيتم عرض المسلسل بدءًا من يوم الإثنين، الموافق 2 سبتمبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً.

مسلسل "بحر" من بطولة الفنان ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكي، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان ومنه عرفة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

المسلسل كان من المقرر عرضه قبل رمضان الماضي، لكن تم تأجيله، لما بعد رمضان.

مسلسل قيد عائلي

أعلنت قناة dmc بدء عرض مسلسل قيد عائلي، بدءا من يوم الإثنين المقبل.

وسيتم عرض الحلقات، التي سبق عرضها، مجمعة في 5 حلقات، ثم تبدأ الحلقات الجديدة من المسلسل.

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ويبدأ عرض المسلسل يوم الإثنين المقبل، في الـ8 مساءً على قناة DMC، و11 مساء على قناة DMC دراما.

كان المسلسل قد عُرض منه 25 حلقة، ثم توقف بسبب بدء الموسم الرمضاني، والمسلسل من 45 حلقة.

"قيد عائلي" بطولة عزت العلايلي وميرفت أمين وبوسي وصلاح عبدالله وصبري فواز ومنة فضالي، وتأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة.

نصيبي وقسمتك3

يبدأ عرض مسلسل نصيبي وقسمتك 3، من خلال الحكاية الأولى "اتفضلوا في الصالون"، على قناة on e، فيما يبدأ عرضه في على قناة mbc1 بدءا من يوم الأحد.

المسلسل من إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

عروس بيروت

أعلنت MBC4 عن إطلاق المسلسل الدرامي العربي الطويل "عروس بيروت"، في الأول من سبتمبر، بمشاركة كوكبة من الممثلين العرب، وبمقدمة غنائيّة بصوت المطرب الفلسطيني محمد عساف وهو من إنتاج O3 Media التابعة لـMBC Studios.

مسلسل "عروس بيروت" مقتبس عن المسلسل التركي "عروس إسطنبول"، الذي يشارك فه نخبة من نجوم الدراما العربية في مقدمتهم ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وفادي إبراهيم، تم تصويره بين تركيا ولبنان وأخر مشاهده صوّرت في مدينة جبيل اللبنانية.