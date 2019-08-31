بوستر وبرومو وموعد عرض الجزء السادس من " Terminator"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
كشفت الشركة المنتجة لفيلم terminator، عن بوستر وبرومو الجزء السادس من الفيلم الذي يحمل عنوان "terminator: Dark fate"، عبر حسابها على إنستجرام.
وكشفت الشركة عن موعد طرح الفيلم جماهيريًا وذلك في الأول من نوفمبر المقبل.
الفيلم من إخراج تيم ميلر وكتابة ديفيد إس. غويور، وإنتاج جيمس كاميرون وديفيد إليسون وبطولة كل من أرنولد شوارزنيجر، ليندا هاميلتون، نتاليا رايز، ماكنزي ديفيس، ديجو بونيتا، و غابرييل لونا
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