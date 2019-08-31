تراند اليوم : بعد ظهورها بفستان "رانيا يوسف".. ممثلة مصرية تنشر صورة لها داخل الحمام...

التقطت الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز صورة لنفسها من داخل الحمام.

ونشرت ياسمين صورة لها وهي ترتدي ثياب رياضية، وتقف أمام المرآة، عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليها: "سيلفي الحمام".



وأثارت ياسمين الجدل مؤخرًا بظهورها في لقاء تليفزيوني هو الأول من نوعه بعد أكثر من 17 عامًا تحدثت خلالها عن العديد من الأمور الشخصية من بينها طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وخلال المقابلة، اختارت "ياسمين" فستانًا أنيقًا، ظهرت به من قبل الممثلة رانيا يوسف. وكانت الممثلة رانيا يوسف ظهرت بنفس الفستان في حفل خاص في إبريل 2019، ولكن ياسمين أضافت ارتداء Top من الدانتيل.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا، وسخر البعض من ظهور ياسمين عبدالعزيز بنفس الفستان الذي ظهرت به من قبل رانيا يوسف وسخر البعض منها، خاصة أن الفستان ضيق وقصير لأسفل الركبة.