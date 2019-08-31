شاهد: سارة الودعاني تتسبب في جرح عميق لزوجها وتوثقه بالفيديو

نشرت خبيرة الجمال سارة الودعاني مقطع فيديو تعرض فيه يد زوجها خلال إصابتها بجرح عميق، شكك جمهورها في كونه جرحاً حقيقياً. وأظهر مقطع الفيديو جرح غائر في يد زوج سارة وهي تعلق “حس إني مرة جرحتك، صح؟أنا آسفة مرة”، وأثنى عدد من جمهورها على قدرتها على الرسم والتمكن من إخراج الجرح الغائر بهذه الصورة الأٌقرب للحقيقة.
فيما أشار آخرون أن هذا الجرح ربما يكون حقيقياً حيث ربطوا بين مقاطع سابقة لها أبرزها مقطع عنيف بينها وبين شقيقها حين ضربته خلال ركوبهما السيارة.
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