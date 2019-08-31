كيف تصاعدت الأزمة بين أصالة وأحلام في “سوق عكاظ”؟

أكدت تقارير إعلامية أن الفنانة السورية أصالة رفضت الإقامة مع الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي في نفس الفندق، على هامش مشاركتهما في فعاليات مهرجان «سوق عكاظ»، على خلفية الأزمة الأخيرة بينهما. يأتي ذلك بعد أن دار جدال بين أصالة نصري وأحلام الشامسي على «تويتر» قبل أيام، انتهى بـ«بلوك» وجهته الأخيرة لأصالة، التي اتسمت بالهدوء في رد الفعل كعادتها. وبدأت الأزمة، حينما تمنت أصالة الشفاء للإعلامية فجر السعيد ـ صديقة أحلام ـ بسبب أزمتها الصحية، رغم هجوم فجر على أصالة بشدة قبل الوعكة الصحية.

وهنا دخلت أحلام على الخط لترد على أصالة عبر «تويتر» قائلة: «هذا نفس الكلام اللي دائماً أقوله لفجر عنك، أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكراً على كلامك الطيب، والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك». ومن جانبها، ردت أصالة على تغريدة أحلام قائلة: «حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير، بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة، يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن، المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض». وفي المقابل، حذفت أحلام التغريدة التي شكرت فيها أصالة وتجاهلت الرد عليها، ما أثار استغراب المتابعين، وشن جمهور أصالة هجوماً عليها، لترد أحلام بـ«البلوك» على أصالة.