راغب علامة يكشف تفاصيل لقائه بأحلام في برنامج The Voice

كتب امير فتحي في السبت 31 أغسطس 2019 09:51 صباحاً - في تصريحات للفنان اللبناني راغب علامة لصحيفة الراي الكويتية كشف عن تفاصيل لقائه بالفنانة الإماراتية أحلام في بداية الموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب ” The Voice ” .
وقال راغب علامة أن اللقاء بينهما كان وديا جدا وإنه لم يحصل عتاب بينهما .
ويأتي ذلك على عكس ما كان يعتقده الكثير من المتابعين الذين توقعوا بتوتر الأمور بينهما والتي ستكون صاخبة وأن الكواليس سوف تشهد خلافات .
وتحدث راغب حول الأجواء أثناء تصوير البرنامج قائلا : ” كل شئ جيد .. الأجواء ممتازة والأصوات جيدة والعلاقة بين المدربين جيدة ” .
وعن تجربته السابقة في وجوده في لجنة تحكيم برنامج ” Arab Idol ” وعلاقته بأحلام قال : ” أحلام ليست السبب المباشر لانسحابي من Arab Idol بل هي كانت أحد الأسباب .. كانت لدي أسباب أخرى وعلاقتي بأحلام تشبه علاقتي ب ” سميرة سعيد ” و ” محمد حماقي ” وهي علاقة جيدة وودية ” .
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