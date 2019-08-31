أنباء منع صابر الرباعي من الغناء في مصر غير صحيحة

متابعة بتجـــــــــرد: إنتشرت أخبار كثيرة خلال الساعات الماضية تزعم إلغاء حفلة غنائية كان من المقرر أن يحييها النجم التونسي صابر الرباعي في الساحل الشمالي في مصر مساء يوم الجمعة 30 آب.

وبحسب بعض المصادر الخاصة، فإن كل ما تردد حول هذا الأمر غير صحيح.

وقد زعمت بعض الأخبار أن الرباعي على خلاف مع نقابة المهن الموسيقية في مصر وأنها ستمنعه من إحياء الحفلة. لكن هذا الكلام غير صحيح، والأزمة الوحيدة التي واجهها الاحتفال هو عدم تسديد القرية السياحية المقرر إقامة الحفلة فيها بعض الرسوم للنقابة ولكن هذه الأزمة انتهت، ليعود الرباعي ويستعدّ لإحياء حفلته.