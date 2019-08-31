نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 26 دقيقة مضت التعليقات على كيت أبتون في مهرجان البندقية.. هل تحصل على لقب “الإطلالة الأجمل”؟ مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: كانت عارضة الأزياء والممثلة “كيت أبتون” بالأمس، صاحبة واحدة من أبرز إطلالات المهرجان السينمائي السنوي الذي يقام بمدينة البندقية في إيطاليا.

ومنذ ظهورها على السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلم “Marriage Story” ضمن فعاليات المهرجان، في نسخته الـ76، وهي من أبرز المرشحات لتصبح صاحبة لقب الإطلالة الأجمل، في المهرجان لهذا العام.

كانت “كيت” بين الوافدين الساحرين لحضور العرض الأول للفيلم، من بطولة الممثلة الأمريكية “سكارليت جوهانسون”.

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وبدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 27 عاما، رائعة في ثوب أسود طويل، قبل أن تشارك الحفل مجموعة من نجوم العمل.

كاثرين إليزابيث أبتون، من مواليد 10 يونيو عام 1992، وهي عارضة أزياء وممثلة أمريكية، ظهرت للمرة الأولى في إصدار Sports Illustrated Swimsuit في عام 2011، وكانت نموذج الغلاف لإصدارات 2012 و 2013 و2017، بالإضافة إلى ذلك، كانت موضوع غلاف Vanity Fair للذكرى المئة.

وظهرت “أبتون” في عدة أفلام ناجحة من أبرزهم “The Other Woman” عام 2014، حيث شاركت كوكبة من النجوم في العمل من بطولة “كاميرون دياز”.