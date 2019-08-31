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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 37 دقيقة مضت التعليقات على كريستين ستيوارت تتألق في شخصية “جين سبيرغ” بمهرجان البندقية مغلقة
متابعة بتجــــــــــــرد: تألقت النجمة الأمريكية “كريستين ستيوارت”، بمظهر فريد على السجادة الحمراء أثناء حضورها لعرض فيلمها الخاص بمهرجان البندقية السينمائي اليوم.
وشاركت “ستيوارت” 29 عاما، وهي واحدة من أكثر نجوم الأفلام طلبًا على مستوى العالم الآن، سعادتها مع عدسات الكاميرات، في فيلمها “Seberg – سبيرغ” بالمهرجان السنوي، حيث تؤدي دور الممثلة الأمريكية الراحلة “جين سبيرغ”.
وتألقت بطلة سلسلة الأفلام الشهيرة “Twilight”، برفقة عدد من النجوم المشاركين في العمل المقرر عرضه في دور السينما اليوم الموافق 30 أغسطس، والذي يدور حول قصة حياة أيقونة السينما في فترة الخمسينات، التي توفيت في حادث انتحار شهير، عن عمر يناهز 40 عاما.
وقضت “سبيرغ” معظم حياتها في فرنسا، وتألقت في 34 فيلما في هوليوود وأوروبا، ومع ذلك كانت لها حياة مأساوية بعيدا عن شاشات السينما، كما اشتهرت بمساعدتها المالية في أواخر الستينيات، لمجموعات مختلفة من داعمي الحقوق المدنية كانت أبرزهم “الفهود السود”.
وفي فترة من حياتها، أصبحت “سبيرغ” هدفا لبرنامج مكافحة التجسس التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وفي عمر الـ40 عاما، توفيت، وشخصت الشرطة وفاتها على أنها انتحار محتمل، في عام 1979، بعد 9 سنوات من فقدانها رضيعها الذي توفي بعد ولادته بثلاثة أيام فقط.
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