سيلينا غوميز تستعيد نشاطها الفني وتطلّ من الاستوديو

متابعة بتجــــــــــرد: شاركت المطربة الأمريكية “سيلينا غوميز” جمهورها، عودتها إلى العمل من داخل الاستوديو، بعدما تمتعت بإجازة فاخرة في إيطاليا للاحتفال بذكرى ميلادها السابع والعشرين.

وقامت “غوميز” بنشر عدد من الصور بالأبيض والأسود، على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “إنستقرام”، من داخل أحد الاستديوهات في لوس أنجلوس، حيث تعمل على موسيقى جديدة.

وطبقا لتصريحات مصدر مقرب من “غوميز” لمجلة “Entertainment Tonight”، فإن نجمة البوب الأمريكية تخطط لإطلاق بعض المقطوعات الجديدة هذا العام.

وقال المصدر: “الموسيقى الجديدة ستكون جانبًا مختلفًا من سيلينا وشخصية للغاية”.

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وتابع: “لقد مرت سيلينا بالكثير على مر السنين، وهي على استعداد لمشاركته مع العالم”.

وفي وقت سابق، تحدثت تقارير إعلامية عن أن المطربة الشابة، والحبيبة السابقة للنجم البريطاني “جاستين بيبر”، تركز على صحتها العقلية والجسدية، بعدما تعرضت لصدمة نفسية كبيرة، دخلت على أثرها مصحة للتأهيل النفسي، بعد فترة قصيرة من خضوعها لعملية زرع كُلى، في عام 2017، كونها تعاني من الإصابة بمرض الذئبة.

ومن المقرر أن تكون تلك الموسيقى الجديدة لغوميز هي أول إنتاج فني منذ مايو عام 2018.