هايلي بالدوين تنتحل شخصية الأميرة ديانا

متابعة بتجـــــــــــرد: استرجعت عارضة الأزياء العالمية هايلي بالدوين، أبرز صور الأميرة ديانا قبل يومين فقط من ذكرى وفاتها، حيث أعادت هي ومجلة “فوغ”، إنتاج عدد من الصور التي التقطت للأميرة الراحلة.

وقامت عارضة الأزياء البالغة من العمر 22 عاما، أول أمس، بمشاركة عدد من الصور التي التقطت لها، والمستوحاة من أسلوب الأميرة ديانا، حيث قلدتها منتحلة هيئتها.

وكانت ردود الفعل متباينة على الصور التي تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل يومين فقط من ذكرى وفاة الأميرة الراحلة، فهناك من أثنوا على هايلي والمجلة لتكريمها المثالي للأميرة ديانا، ومنهم من انتقد الصور ورأي أنها مسيئة.

وبدت هايلي متحمسة لمنحها الفرصة للدخول إلى عالم الأميرة ديانا، حيث وصفت الأميرة الراحلة في تعليقها على الصور على “إنستقرام” بأنها جميلة بشكل مذهل، وأنيقة، حيث قالت: “كل الفضل والإلهام للأميرة ديانا الجميلة بشكل مذهل وأنيق، والتي هي ملهمة للأناقة، شكرا لك على تركك مثل هذه الأزياء الموروثة والأناقة القديمة”.

وشملت الصور عددا من اللقطات التي التقطت للأميرة ديانا في التسعينيات، ومنها صورتها وهي تحمل مفتاح السيارة في فمها، بينما تبحث عن شيء في حقيبتها، لتحاكي هايلي هذا المشهد بوضعها مفاتيح سيارتها بين أسنانها.

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كما ظهرت في صور وهي ترتدي الشورتات التي كان من المعروف عن الأميرة ديانا أنها ترتديها أثناء تجولها حول البلدة، كما ارتدت سترة بالحجم الكبير سبق وارتدت ديانا شبيهتها.

كما ظهرت في صورة وهي ترتدي جوارب الكاحل وحذاء التنس، كما كانت ترتدي ديانا، وتركت هايلي شعرها الأصفر ينسدل على ظهرها كالأميرة ديانا، كما ظهرت في صورة وهي ترتدي بنطال جينز أزرق وحذاء رعاة القر وسترة كبيرة الحجم كالإطلالة التي سبق وارتدتها ديانا.

وقال أحد المتابعين: “هايلي مستوحاة من الأميرة ديانا لفوغ باريس، إنها لا تشوبها شائبة”، بينما قال آخر: “هذه اللقطة كانت متطورة للغاية وتحتل مكانة ملهمة للأميرة ديانا”.

وكان هناك بعض الأشخاص الذين لم يكونوا سعداء بالتقاط الصور، وتحديدا لأنها جاءت في نفس الأسبوع الذي يوافق الذكرى السنوية الثانية والعشرين لوفاة ديانا، فقال أحدهم: “إنه أمر مسيء أن تنتحل شخصية ديانا، لأن ديانا على مستوى مختلف”، وقال آخر: “الأميرة ديانا تستحق الأفضل”.

وتوفيت الأميرة ديانا في باريس بفرنسا، في 31 أغسطس 1997، بعد إصابتها بجروح في حادث سيارة.